Kein Erbarmen für Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33)! Das diesjährige Bachelorette-Traumpaar gab am Donnerstag völlig überraschend seine Trennung bekannt. Die Basis für eine funktionierende Beziehung sei für die Rosenlady einfach nicht gegeben gewesen. Nachdem schon ihr einstiger Schnittblumen-Anwärter Sören Altmann sich über ihre Statements zum Liebes-Aus lustig machte, trat nun der nächste Bachelorette-Kollege nach: Auch Rafi Rachek zog den Paar-Bruch ins Lächerliche!

Wie schon Sören stellte auch Rafi Alexanders Trennungs-Post auf Instagram nach. Wie der charmante Barkeeper blickte auch der Schulterkuss-Boy traurig mit Strickmütze in die Kamera. Dazu schrieb er: "Mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von mir erfahrt, dass ich mich von meinem alten Ikea-Bett Nadine getrennt habe! Verzeiht, wenn ihr in den nächsten Tagen mal etwas weniger von mir zu hören bekommt, es muss so aussehen, als würde ich trauern", scherzte er bitterböse und machte Alex damit indirekt eine echt fiese Ansage.

Für Rafis Follower auf jeden Fall eine Ecke zu krass: Kaum einer aus seiner Community konnte über den Post lachen. Stattdessen fanden sich zahlreiche Kommentare wie "Peinlich" oder "Schon mal was von Respekt oder Niveau gehört? Ich glaube nicht" unter dem Beitrag. Was haltet ihr von Rafis Aktion – geschmacklos oder lustig? Stimmt ab!

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek in Köln

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, bekannt aus "Die Bachelorette" 2018

