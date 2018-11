Ihre Lovestory ist vorbei! Am Donnerstag gaben Die Bachelorette 2018 Nadine Klein (33) und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann (30) bekannt: Ihre Beziehung ist nach wenigen Monaten bereits gescheitert. Das dürfte für ihre Fans ein Schock gewesen sein, immerhin flimmerte ihre vermeintliche Bilderbuchliebe erst im Sommer über die Bildschirme. Auch der frisch getrennte Sonnyboy zeigte sich über das Liebesaus sichtlich bestürzt. Gott sei Dank kann er jetzt auf seine Rosen-Buddys zählen!

In Alexanders Trennungs-Post auf Instagram fühlen nicht nur eine Reihe von Followern mit dem Herrn mit der enttäuschten Miene mit. Die Jungs, die er während des Wettkampfs um Nadines Gunst ebenfalls ins Herz geschlossen hatte, stehen dem Neu-Single bei. "Das tut mir leid, Großer. Zwar hast du eine Frau verloren, doch in der Villa Freunde gewonnen, die immer für dich da sein werden", lässt Filip Pavlovic (24) seinen Bro wissen. Stefan Gritzka kann nur zustimmen: "So sieht's aus. Alles fürs Team", schreibt er.

Wenige Momente später ist die Nachricht auch zu weiteren Rosenjägern durchgedrungen – die sich ebenfalls prompt bei ihrem Kumpel melden. Dennis Zrener kann die Situation seines verschmähten Nebenbuhlers kaum fassen: "Alter mein Bro, tut mir so leid, ey. Du weißt, dass du immer anrufen kannst. Wir sind alle für dich da." Diese rührenden Worte dürften den leidenden Alexander bestimmt aufmuntern.

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alexander Hindersmann in München

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Stefan Gritzka, Chris Kunkel und Alexander Hindersmann

