Bei den schwedischen Royals ist das Halloween-Fieber ausgebrochen! Seit Madeleine von Schweden (36) und ihr Gatte Chris O'Neill (44) mit ihren drei Kindern in Florida wohnen, erfreuen sie sich an einer ganz neuen Kultur. Halloween gehört zu Amerikas beliebtestem Feiertag – und ist in diesem Jahr nun auch bis zu seinen neuen Einwohnern durchgedrungen. Einen magischen Schnappschuss hat die blaublütige Vollblutmama bereits von ihren verkleideten Sprösslingen gepostet. Jetzt sorgte Prinzessin Madeleine wieder für schaurig-süße Stimmung!

Der neue Upload auf ihrem Instagram-Account ist an Niedlichkeit kaum zu übertreffen. Darauf waren Prinz Nicolas (3), Prinzessin Leonore (4), Prinzessin Adrienne und Mama Madeleine in festlichen Kostümen zu sehen. Während der Sohnemann als Batman überzeugte, entschied sich seine große Schwester für einen Meerjungfrauen-Look. Nesthäkchen Adrienne verwandelte sich in einen zuckersüßen Kürbis und die königliche Aufsichtsperson tauschte ihre Krone am großen Tag gegen Katzenohren aus.

Selbst ihr neues Heim hat sie dem gruseligen Anlass entsprechend geschmückt: Im Hintergrund des Bildes wimmelte es nur so vor einem mystischen Schloss und gruseligen Mitbewohnern: ein Gespenst, eine schwarze Katze und eine Fledermaus waren auch mit von der Partie. Wie es aussieht, hat Madeleine aber noch mehr geplant. Ihr Sohn hielt bereits einen Sammelbehälter für Süßigkeiten parat, ein weiterer für Leonore stand auch bereit. Ob die royale Gruseltruppe wohl um die Häuser gezogen ist?

Kungahuset.se / Anna-Lena Ahlström Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris & ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas und Prinzessin Leonore

LUCA TEUCHMANN / MEGA Prinzessin Madeleine von Schweden

