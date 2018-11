Welcher Look überzeugt Heidi Klums (45) Fans mehr? Seit Jahren verwandelt sich die Germany's next Topmodel-Jurorin pünktlich zum 31. Oktober in eine völlig andere Person. Nachdem die Vierfach-Mama sich in der Vergangenheit unter anderem bereits als "Thriller"-Werwolf, Riesen-Schmetterling und Comic-Figur Jessica Rabbit bei ihrer berühmten Halloween-Party gezeigt hat, erschien sie zum diesjährigen Gruselfest im Shrek-Partnerkostüm mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29). Das war jedoch nicht Heidis erste Paarverkleidung an Halloween: Bereits 2011 rockte sie zusammen mit ihrem damaligen Gatten Seal (55) im Schimpansen-Look den Red Carpet!

Sieben Jahre mussten die Fans der Moderatorin warten, bis Heidi nach ihrer Liebespleite mit dem Schmusesänger wieder mit einem Mann bei ihrer Party auftauchte. Tokio Hotel-Gitarrist Tom, mit dem die Beauty mittlerweile mehrere Monate zusammen ist, ermöglichte ihr diesen Auftritt jetzt. Für ihre Version von Fiona und Shrek inklusive Kinderwagen ernteten sie jede Menge Komplimente. Doch kann die Verkleidung mit dem Partnerlook von 2011 mithalten?

Damals begeisterten Heidi und Seal in einem haarigen Kostüm in Anlehnung an die bekannten "Planet der Affen"-Filme. Sechs Stunden mussten sich die beiden für ihre Präsentation eines Affenpärchens in die Maske begeben. Auch dieses Mal mit Tom musste sich Heidi während der Transformation in Geduld üben. Welche Strapazen sich wohl mehr gelohnt haben?

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Seal an Halloween 2011

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Welchen Look findet ihr besser? Den Shrek-Look! Die Schimpansen-Variante! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de