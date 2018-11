Sie ist noch immer nicht über den tragischen Verlust hinweg! Sängerin Ariana Grande (25) verlor Anfang September mit Mac Miller (✝26) einen geliebten Menschen. Nach dem Tod des Rappers nahm sich die "No Tears Left to Cry"-Interpretin erst einmal eine Auszeit. Am Mittwoch fand zu Ehren des Verstorbenen ein Tribut-Konzert in Los Angeles statt. Mit dabei waren unter anderem Travis Scott (26), John Mayer (41) und Chance the Rapper (25). Jetzt verriet ein Insider, warum Ex-Freundin Ariana bei dieser Veranstaltung fehlte.

Der Tod des "Self Care"-Interpreten hatte große Auswirkungen auf das Leben der 25-Jährigen. Erst kürzlich plauderte ein Insider aus, dass sein Ableben der wahre Grund für ihre Trennung von Komiker Pete Davidson (24) sei. Bei dem Tribut-Konzert "A Celebration of Life" warteten die Fans allerdings vergeblich auf Ari. "Sein Tod ist noch immer zu schmerzhaft für sie", verriet ein Insider Radar Online. Stattdessen postete die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story ein Foto von sich in einem von Macs Pullovern.

Auf dem Schnappschuss kuschelte der Megastar mit Macs Hund Myron. Der Rapper hatte den Pitbull-Mischling im vergangenen Jahr aus einem Tierheim in Los Angeles gerettet. Ob die Sängerin Myron nach Macs Tod adoptiert hat, ist bislang nicht bekannt.

SplashNews.com Mac Miller und Ariana Grande 2016 in New York City

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Mac Millers Hund Myron

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

