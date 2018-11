Wird das royale Traumpaar die erste Zeit mit Kind gemeinsam verbringen? Herzogin Meghan (37) meisterte in den vergangenen 16 Tagen trotz Schwangerschaft eine anstrengende Reise mit über 70 Pflichtterminen in Australien, Neuseeland und Ozeanien. Zurück in London kann sich die werdende Mutter mit ihrem Ehemann Prinz Harry (34) nun noch etwas entspannen, bis ihr Nachwuchs kommt. Auch nach der Geburt wird sich Meghan erst einmal aus der Öffentlichkeit verabschieden und in Ruhe ihre Elternzeit genießen. Doch wird in dieser Zeit auch ihr Göttergatte zu Hause bleiben?

Nach den Regeln der Krone muss sich der Vater, in diesem Fall Harry, keine Auszeit von den royalen Verpflichtungen nehmen, nachdem sein Knirps das Licht der Welt erblickt hat – darf dies aber einfordern. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams hat im Interview mit Express eine erste Einschätzung darüber abgegeben, wie sich der Blaublüter verhalten wird: "Ich erwarte, dass sich Harry den Vaterschaftsurlaub nimmt, da er so eine einzigartige Gelegenheit hat, eine Beziehung zu dem Baby aufzubauen", erklärte der Brite. Außerdem sei er sich sicher, dass sich das auch Harrys Frau wünschen würde.

Damit würde es der Rotschopf auch seinem älteren Bruder Prinz William (36) gleichtun. Der Schatz von Herzogin Kate (36) nahm sich sowohl bei der Geburt von Prinz George (5) als auch bei Prinzessin Charlotte (3) eine Auszeit von seinen Aufgaben als Helikopter-Pilot. Und auch als Prinz Louis geboren wurde, war er vorerst voll und ganz für die Familie da.

