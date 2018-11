Model Heidi Klum (45) und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) konnten es in der Nacht zum 1. November offenbar kaum erwarten, endlich die Hüllen fallen zu lassen. Immerhin hatten sich die vierfache Mutter und der Musiker zum diesjährigen Gruselfest in ein extrem aufwendiges Kostüm geschmissen. Bereits seit 18 Jahren lässt es Heidi auf ihrer Halloween-Party in Sachen Verkleidungen ordentlich krachen. In diesem Jahr erschien die Gastgeberin nun als Prinzessin Fiona aus dem Animationsfilm "Shrek – Der tollkühne Held". Und auch ihr Schatz Tom feierte als Fionas Liebster und Hauptfigur des Streifens ganz in Grün. Doch der Spaß ging für die Turteltauben offenbar auch nach der Sause weiter!

Im Interview mit RTL Exclusiv gewährten Heidi und Tom bereits auf der Feier einen Einblick in ihre weitere Abendplanung. Dabei schien die GNTM-Jurorin vor allem dem Ablegen der Kostüme entgegenzufiebern: "Das muss alles schön abgemacht werden, nachher. Aber das ist ok. Da lassen wir uns nachher Zeit", verriet die 45-Jährige und erklärte mit einem schmachtenden Blick zu ihrem Tom: "Da machen wir uns noch eine Flasche Wein auf." Der Tokio Hotel-Rocker entgegnete daraufhin ebenfalls erwartungsvoll: "Wir machen es uns noch gemütlich." Na, wenn das mal kein heißer Abendausklang war!

Kurz nach der Kostümfeier wartete allerdings schon wieder der Alltag auf die beiden. In Heidis Fall bedeutet das: ein langer und vermutlich nicht allzu romantischer Flug. Schon vor Kurzem gab die vierfache Mutter bekannt, dass sie und Tom New York bald verlassen würden. Fans vermuten nun, dass Heidi für die Dreharbeiten der kommenden Staffel von Germany's next Topmodel nach Deutschland kommen wird.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Bett

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum am Flughafen in New York

