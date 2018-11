Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Dass Kris Jenner (62) gerne tratscht, beweist sie seit 2007 in ihrer Reality-Soap Keeping Up with the Kardashians. In der Serie erfahren Fans alles über das familiäre und berufliche Leben von Kris und ihren Töchtern Kim (38), Kourtney (39), Khloe (34), Kylie (21) und Kendall (22). Doch was denkt die sechsfache Mama außerhalb der Show über ihre Kids? In einem rasanten Interview gab Kris ehrliche Antworten!

Schon oft war das Oberhaupt des Kardashian-Clans zu Gast in der The Ellen Show. In der Rubrik "Burning Questions" ("Brennende Fragen") musste die TV-Persönlichkeit nun zum ersten Mal blitzschnell auf die frechen Fragen von Moderatorin Ellen DeGeneres (60) reagieren. Und die hatten es teilweise echt in sich: "Wer ist dein schlaustes Kind?" Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort: "Kim!" Den derzeitigen Radlerhosen-Look ihrer bekanntesten Tochter könne sie allerdings nicht nachvollziehen. Wen sie von ihren Mädels am liebsten möge, verriet die 62-Jährige zunächst nicht. "Das ist immer tagesabhängig", versuchte sie der Frage auszuweichen. Ellen bekam dann allerdings doch noch die Auflösung: "Heute ist es Kendall!"

Abgesehen von der gemeinsamen Show haben sich die Kardashian-Jenner Schwestern zu richtigen Unternehmerinnen etabliert. Tochter Kylie schaffte es in diesem Jahr sogar ins US-amerikanische Finanzmagazin Forbes und wurde als eine der reichsten Frauen der Welt gekürt.

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und ihre Töchter Kendall, Khloe, Kim, Kourtney und Kylie

David Livingston/Getty Images Kim Kardashian beim Beautycon Festival in Los Angeles

Getty Images Kylie Jenner bei den MTV Video Music Awards

