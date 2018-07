Das sind großartige Neuigkeiten für Kylie Jenner (20) – und vor allem ihr Bankkonto! Das US-amerikanische Finanzmagazin Forbes kürt bekanntermaßen regelmäßig die reichsten Menschen der Welt. In der aktuellen Ausgabe werden die wohlhabendsten Frauen, die sich ihren Reichtum ganz allein erarbeitet haben, vorgestellt. Mit dabei: Kylie! Und wenn die Make-up-Unternehmerin weiterhin so tüchtig arbeitet, wird sie im kommenden Jahr vermutlich die jüngste Milliardärin jemals.

In der August-Ausgabe wird Kylies Vermögen auf rund 900 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit ist das Küken des Kardashian-Jenner-Klans sogar mehr als doppelt so wohlhabend wie ihre Schwester Kim Kardashian (37), die es "nur" auf 350 Millionen bringt. Wenn es für die 20-Jährige weiterhin so rosig läuft, wird sie im nächsten Jahr die jüngste Milliardärin jemals – egal, ob männlich oder weiblich. Diesen Titel hält momentan noch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34) inne, der mit 23 Jahren zum Milliardär wurde.

Doch womit macht die junge Mutter der kleinen Stormi eigentlich ihr Geld? Kylie ist praktisch Ur-Influencerin und verdient vor allem in sozialen Netzwerken eine Menge Cash durch Werbeeinnahmen. Auch die Reality-TV-Show ihrer Familie, Keeping up with the Kardashians, macht sie natürlich Folge um Folge reicher. Zudem ist die Freundin von Rapper Travis Scott (26) die alleinige Inhaberin ihrer eigenen Kosmetiklinie. "Kylie Cosmetics" ist mittlerweile geschätzte 800 Millionen US-Dollar wert. Durch diverse Modeljobs sparte sie 250.000 Dollar zusammen und nutzte diese, um die ersten 15.000 Exemplare ihrer berühmten "Lip Kits" zu produzieren.

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

WENN.com Kylie Jenner in Beverly Hills, Juni 2018

instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Baby Stormi Webster

