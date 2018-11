Artet die Trennung von Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) in einen Rosenkrieg aus? Nach vier Monaten Beziehung inklusive Verlobung zogen die Sängerin und der 24-Jährige vor zwei Wochen den Schlussstrich. Das Liebes-Aus verarbeitete der Komiker jetzt auf seine Weise und machte sich – wie in einem Vorschau-Clip von "Saturday Night Live" zu sehen ist – über die abgeblasene Hochzeit lustig. Seine Ex fand das allerdings gar nicht witzig.

Auf Twitter wütete Ari mit mehreren Nachrichten gegen den New Yorker: "Für jemanden, der behauptet, Aufmerksamkeit zu hassen, liebst du es aber ganz schön. Danke dir. Der Nächste, bitte." Während ihrer Blitz-Liebe war Pete dem ganzen Trubel um ihn und die 25-Jährige möglichst aus dem Weg gegangen. Vor der wartenden Fotografen-Menge hatte er sein Gesicht meistens hinter einer Sonnenbrille oder einer Tasche versteckt. Dass er nun so offensiv mit dem Thema umgeht, scheint Ariana gar nicht zu gefallen. Jedoch sind die Tweets mittlerweile gelöscht.

Ein Liebes-Comeback scheint damit wohl ausgeschlossen zu sein. Die Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit haben die ehemaligen Turteltauben ebenfalls ausradiert – beziehungsweise überdeckt. Ari und Pete ließen sich ihre Pärchen-Tattoos bereits mit anderen Motiven überstechen.

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande in New York

Supplied by WENN.com Pete Davidson bei "Saturday Night Live"

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

