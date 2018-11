Er kann darüber lachen! Zwischen Pete Davidson (24) und Ariana Grande (25) ist alles wieder vorbei – und das gerade mal nach knapp vier Monaten Beziehung und nach einer Blitzverlobung. Inzwischen haben sowohl die Sängerin als auch der Komiker die Trennung ein wenig verarbeiten können. Die 25-Jährige stand vor Kurzem wieder auf der Bühne genauso wie Pete. Der "Saturday Night Live"-Star nimmt die ganze Geschichte sogar auf die Schippe!

In einem Trailer der Comedy-Show stehen Schauspieler Jonah Hill (34) und Musikerin Maggie Rogers neben dem 24-Jährigen. Sie machen Werbung für die nächste Folge, in der Jonah und Maggie zu Gast sein werden. Zusätzlich zu der üblichen Vorschau setzte Pete noch einen drauf und stellte sich der Dame in der Runde vor: "Hey Maggie, ich bin Pete. Willst du heiraten?" Die "Alaska"-Interpretin drehte sich nur angewidert weg, die Pleite nahm der Neu-Single mit Humor: "0 zu 3"

Dieser scherzhaft gemeinte Antrag war für Pete bereits der dritte Versuch in Sachen Hochzeit. Vor der Beziehung mit Ariana war der New Yorker zwei Jahre lang mit Cazzie David zusammen, die er auch hatte heiraten wollen. Das Liebes-Aus wurde im Mai besiegelt, nur wenige Wochen später schnappte er sich Ari.

