Wie steht es um die Ehe von Amal (40) und George Clooney (57)? Die monatelangen Trennungsgerüchte hat der Schauspieler mit seinem letzten öffentlichen Auftritt nur noch weiter befeuert: Der "Ocean's Eleven"-Star tauchte in Las Vegas ohne seine Herzdame auf der Halloween-Sause seiner Tequila-Marke auf. Seine Ehefrau soll in der gemeinsamen Villa die Zwillinge gehütet haben, während er sich mit einem männlichen Geschäftspartner amüsierte. Keine Ausnahme: Seit Monaten gab es schon keinen Pärchenauftritt mehr. Doch was steckt wirklich hinter den Krisen-Spekulationen?

Obwohl sich die Clooneys nach der Geburt ihrer Kids noch verliebt turtelnd in der Öffentlichkeit zeigten, habe der Haussegen in Wirklichkeit schon gehörig schief gehangen, wie ein Insider im Interview mit dem US-Magazin Life & Style behauptete: "George fühlt sich oft in einer schlechten Ehe gefangen und Amal macht ihm ständig Vorwürfe." Der Hollywood-Star habe angeblich keine Lust auf die Auseinandersetzungen mit der 40-Jährigen und gehe ihr deshalb immer öfter aus dem Weg.

Amal sei zudem schwierig im Umgang mit Konflikten. Die Magazin-Quelle beschrieb die Menschenrechts-Anwältin unter anderem als hartherzig und kalt, wenn sie sauer ist. Das bekomme auch der 57-Jährige regelmäßig zu spüren – vor allem, wenn er seine Frau zu lange allein gelassen hat. "Manchmal maßregelt sie ihn sogar vor ihren Freunden. Dann behandelt sie ihn wie einen Teenager", wollte der Informant wissen.

Splash News Amal und George Clooney auf der Met-Gala 2018

Anzeige

Splash News George und Amal Clooney in London

Anzeige

Splash News Amal Clooney, Anwältin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de