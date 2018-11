Zwischen Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (54) wird es vermutlich nie wieder so werden wie es einmal war. Jahrelang galten die beiden Schauspieler als das Vorzeigepaar Hollywoods. Doch seit zwei Jahren herrscht ein erbitterter Scheidungskrieg bei Brangelina, bei dem sich die ehemaligen Turteltauben vor allem wegen des Sorgerechts für ihre sechs gemeinsamen Kinder streiten. Angeblich hängt "Tomb Raider"-Star Angelina trotzdem noch an ihrem Ex. Sie soll wegen Brad nun sogar geweint haben.

So behauptete ein Insider gegenüber HollywoodLife, dass die 43-Jährige nicht mehr an sich halten konnte, als sie vor Kurzem einen alten Koffer durchsuchte. "Angelina brach in Tränen aus, als sie vor ein paar Tagen eines von Brads alten T-Shirts fand", plauderte der Promi-Experte aus. Das Kleidungsstück soll sogar nach dem Parfum des "Troja"-Darstellers gerochen haben, weshalb sofort alte Erinnerungen bei ihr geweckt worden seien. "Es war überwältigend für sie. Sie fühlte all den Schmerz, weil sie befürchtet, die große Liebe ihres Lebens verloren zu haben", fügte die Quelle hinzu.

Ein weiterer Informant hatte dem Portal zuvor erklärt, dass die Emotionen der Schauspielerin sehr wechselhaft seien. Manchmal scheine sie schon über Brad hinweg zu sein, ein andermal wolle sie ihn am liebsten persönlich anrufen, da das letzte persönliche Gespräch schon lange zurückliege.

E-Press / Splash News Angelina Jolie, Schauspielerin

MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie, 2010

Jen Lowery / Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt

