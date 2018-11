Sie will ihr Glück nicht mehr länger verstecken! Zwölf Jahre lang gehörten Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (37) zu den Traumpaaren Hollywoods, doch nach acht gemeinsamen Ehejahren ging ihre Beziehung zu Beginn dieses Jahres in die Brüche. Inzwischen haben die beiden Step Up-Hauptdarsteller nicht nur die Scheidungspapiere unterzeichnet, sondern sich auch jeweils neue Partner geangelt. Channing wird immer öfter bei Konzerten von seiner Liebsten, der Sängerin Jessie J (30), erwischt. Jetzt bekamen Fotografen Jenna und ihren neuen Freund zum ersten Mal vor die Linse!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, halten Jenna und Schauspieler Steve Kazee (43) im kalifornischen Cabazon ganz verliebt Händchen. Die beiden verstecken ihre Gesichter hinter großen Sonnenbrillen, die 37-Jährige hängt am Telefon und schmiegt sich dabei immer wieder an ihren Schatz. Die Fotos wurden am Dienstag aufgenommen, als Musicaldarsteller Steve seinen 43. Geburtstag hatte. Diesen Ehrentag soll das Paar mit gemeinsamen Freunden gefeiert haben.

Schon seit einigen Monaten daten sich Jenna und Steve offenbar. Aus dem Umfeld der Tänzerin heißt es, dass es ihr damit gut gehe und sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite glücklich sei. Zuletzt wurden die beiden Turteltauben knutschend auf einer Party gesehen.

Splash News Jenna Dewan in Los Angeles

Anzeige

Instagram / stevekazee Steve Kazee, Musicaldarsteller

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan, "Step Up"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de