Er hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach acht gemeinsamen Ehejahren gehen Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (37) getrennte Wege. Inzwischen reichten die Step Up-Hauptdarsteller offiziell die Scheidung ein und sind wieder im Date-Modus angekommen. Beide haben neue Partner, reißen sich für ihr Kind aber zusammen und feierten gemeinsam Halloween. Nur einen Tag später besuchte Channing mit der kleinen Everly (5) ein Konzert seiner neuen Flamme Jessie J (30).

Fotografen erwischten das Vater-Tochter-Duo im Backstage-Bereich von The Wiltern. In der Location stand die Britin am Donnerstag erstmals nach einer krankheitsbedingten Pause wieder auf der Bühne. Die Beziehung zwischen dem 38-Jährigen und Jessie scheint ernst zu werden, sonst würde Channing die Fünfjährige wohl kaum auf ein Konzert seiner neuen Freundin mitnehmen. Der Hollywood-Hottie jubelte übrigens nicht zum ersten Mal im Publikum mit.

Aus seinem Umfeld verriet eine Person gegenüber People: "Channing ist ihr größter Fan. Er fliegt kreuz und quer durch die USA, um ihre Konzerte zu sehen." Der Tänzer muss demnächst wohl weitere Strecken in Kauf nehmen, denn Jessies Tour führt sie für 18 Auftritte ab dem 8. November nach Europa.

Splash News Channing Tatum und seine Tochter Everly vor einem Konzert von Jessie J in Los Angeles

Getty Images Channing Tatum bei der Premiere von "Smallfoot"

Rui M Leal/WENN.com Jessie J bei einem Auftritt bei Rock in Rio

