Jenna Dewan (37) scheint ihre Scheidung im wahrsten Sinne des Wortes zu feiern! Im April sorgten Channing Tatum (38) und die Schauspielerin für einen echten Trennungsschock: Die beiden gaben bekannt, nach acht Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter getrennte Wege zu gehen. Nun sind auch die Scheidungspapiere beantragt – und von nostalgischem Kummer ist so gar keine Spur! Nur wenige Stunden nach der Besiegelung der Ehebeendigung wurde Jenna knutschend mit ihrem neuen Partner auf einer Party erwischt.

Augenzeugen beobachteten Jenna und ihren Liebsten am Freitag auf der Casamigos Halloween-Party in Beverly Hills in Kalifornien. "Er ist megagut aussehend", schwärmte der Beobachter gegenüber Us Weekly. "Sie hat ihn den Menschen in ihrer Gruppe vorgestellt." Jenna sei dabei als Elfe verkleidet gewesen und hätte gar nicht mehr aufhören können, mit ihrem Schatz zu turteln: "Sie haben die ganze Nacht getanzt", berichtete die Quelle weiter.

Schon vor wenigen Tagen wurde über eine neue Beziehung der Brünetten gemunkelt. "Jenna ist gerade an einem sehr guten Punkt, sie ist sehr glücklich", verriet ein Insider damals. Channing dürften diese News nicht sonderlich treffen – er soll schließlich aktuell mit Jessie J (30) anbandeln.

