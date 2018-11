Ihre Liebe geht unter die Haut! Es war die große Überraschung dieses Sommers. Nachdem Justin Bieber (24) monatelang seiner Ex Selena Gomez (26) nachgetrauert hatte, ging er plötzlich wieder mit seiner alten Flamme Hailey Baldwin (21) auf Flirtkurs. Was zunächst nach einem flüchtigen Techtelmechtel aussah, ist mittlerweile zu einer festen Beziehung geworden – angeblich sogar mit Trauschein. Der Pop-Star und seine Frau haben sich nun offenbar auch ein Paar-Tattoo stechen lassen.

Gegenüber Page Six plauderte der Tätowierer Bang Bang das süße Geheimnis des Paares aus: "Sie haben beide ein Tattoo. Justins ist in seinem Gesicht und bisher habe ich keine Fotos davon gesehen, also hat er es gut versteckt." Das Motiv des kunstvollen Körperschmucks soll aus winzigen Buchstaben bestehen und filigran gestaltet sein. Mehr wollte Keith McCurdy, wie der Tattoo-Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, dazu nicht verraten. Die Presse solle selbst dahinter kommen, sagte er. Mittlerweile sind einige Paparazzi davon überzeugt, dass sich der besagte Schriftzug über Justins rechter Augenbraue befindet.

Schon in der vergangenen Woche hatte ein Insider gemunkelt, dass das Model und der Sänger über eine gemeinsame Tätowierung nachdenken. Damit hätten sie angeblich etwas Dauerhaftes schaffen wollen, das ihre Liebe zueinander symbolisiert. Bang Bang sei zu diesem Zeitpunkt ihr großer Favorit für diesen Job gewesen. "Sie lieben nicht nur seine Arbeit, er ist auch ein guter Freund", hatte der Informant gegenüber Hollywood Life erklärt.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin im Oktober 2018

Pap Nation / SplashNews.com Justin Bieber in Los Angeles

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

