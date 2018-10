Ist die Katze damit endgültig aus dem Sack? Seit ihrer überraschenden Verlobung Anfang Juli vergeht kaum ein Tag ohne wilde Spekulationen um Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21). Seit Monaten kennen die Fans der Turteltauben nur noch eine Frage: Sind die beiden jetzt schon verheiratet, oder sind sie es nicht? Nachdem Hailey vor wenigen Wochen noch dementiert hatte, schon die rechtmäßige Angetraute des Sängers zu sein, verdichteten sich zuletzt die Hinweise darauf, dass sie heimlich doch schon den Bund der Ehe geschlossen haben. Jetzt soll ausgerechnet Justin selbst ihre Hochzeit bestätigt haben!

Das berichtete ein Fan des Paares nun gegenüber Mirror und erklärte, die vermeintlichen Eheleute bei einem Frühstücks-Date in Los Angeles getroffen zu haben. Auf die Frage, ob die Gerüchte um eine Hochzeit wahr seien, habe Justin offen und ehrlich geantwortet: "Ja, wir sind verheiratet." Zudem soll der verliebte Musiker verraten haben, dass sich seine Beziehung zu Hailey in keinster Weise von denen nicht-prominenter Menschen unterscheide. Auch er und das Model hätten Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam bewältigen.

Bereits am 13. September sollen sich der "Baby"-Interpret und die Wahlblondine in New York standesamtlich das Jawort gegeben haben. Eine große Feier samt kirchlicher Trauung soll aber auch noch folgen, wie ein Geistlicher nur kurze Zeit nach der Zeremonie gegenüber People verraten haben soll.

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

