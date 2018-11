Endlich gibt's News zur Game of Thrones-Vorgeschichte! Obwohl die epische Fantasy-Serie mit Emilia Clarke (32), Kit Harington (31) und Co. kaum erfolgreicher sein könnte, endet sie im Frühjahr 2019 mit der achten Staffel. Doch ganz müssen die Fans nicht auf das actionreiche Universum verzichten, denn es sind gleich mehrere Fortsetzungen geplant. Nun ist bekannt geworden, dass Hollywood-Star Naomi Watts (50) eine der Hauptrollen im "Game of Thrones"-Prequel ergattert hat!

Das berichtet das Online-Magazin Variety: Naomi soll eine charismatische Adlige spielen, die versucht, ein dunkles Geheimnis zu verbergen – mehr Details wurden bisher nicht verraten. Die neue Reihe soll 1.000 Jahre vor den Geschehnissen in "Game of Thrones" spielen und vor allem beleuchten, warum die Serienwelt so düster geworden ist.

Neben Drehbuchautorin Jane Goldman, die zuletzt mit der Action-Komödie "Kingsman: The Golden Circle" einen Riesen-Hit landete, wird auch GoT-Autor George R. R. Martin (70) am Script der Fortsetzung mitarbeiten. Schließlich stammt die ursprüngliche Vorlage aus seiner Feder. Freut ihr euch schon auf das Prequel? Stimmt ab!

Getty Images Hollywoodstar Naomi Watts, Oktober 2018

Anzeige

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de