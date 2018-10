Plaudert Sophie Turner (22) etwa geheime Details aus? Seit zwei Jahren sind die Schauspielerin und Sänger Joe Jonas (29) mittlerweile ein Herz und eine Seele. Im vergangenen Jahr stellte der Jonas Brothers-Star seiner Liebsten sogar schon die Frage aller Fragen. Ihr Leben wollen die Turteltauben miteinander verbringen, aber teilen sie auch alle Geheimnisse? Joe verrät jetzt, wie viel seine Verlobte ihm bereits über die finale Staffel von Game of Thrones erzählt hat.

Seit der ersten Folge steht Sophie als Sansa Stark in der Erfolgsserie vor der Kamera. Die letzten Episoden der Fantasy-Reihe sind mittlerweile abgedreht und sollen im ersten Halbjahr 2019 auch endlich ausgestrahlt werden. Einen kleinen Spoiler konnte die Darstellerin sich im Vorfeld nicht verkneifen, aber hat sie ihrem Zukünftigen vom Ausgang der Serie berichtet? "Ich kann es nicht erwarten, dass es endlich wieder losgeht und ich will auf keinen Fall gespoilert werden. Sophie wird es mir nicht verraten und sie weiß auch, dass ich sonst todunglücklich wäre, weil ich so ein großer Fan der Show bin. Ich wäre angepisst", sagt Joe im Interview mit Variety.

Der Musiker träumte sogar davon, einmal selbst in dem Format aufzutreten. Kollege Ed Sheeran (27) musste für seine Mini-Rolle viel Kritik einstecken, doch das würde Joe nicht davon abhalten: "Ich hätte es, ohne zu zögern, gemacht, aber leider wird das nicht mehr passieren."

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

WENN.com Joe Jonas und Sophie Turner in London

TheImageDirect.com/ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner in New York

