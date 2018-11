Bei Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (25) wird es richtig ernst. Erst vor wenigen Tagen setzten die Reality-TV-Turteltauben das in die Tat um, was sie schon einige Wochen zuvor angekündigt hatten: Sie zogen zusammen. Für den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten ließ die Der Bachelor-Ohrfeigen-Legende sogar ihre Heimat und ihre Familie in Hannover zurück. Der neue Wohnort der zwei: Ravensburg. Ob bald der nächste Beziehungs-Meilenstein ansteht? Johannes spielt in einer Rede plötzlich auf eine Verlobung an!

Am Samstagabend feiert das Paar die offizielle Einweihungsparty seiner ersten gemeinsamen Liebesgrotte in Kombination mit Yeliz' 25. Geburtstag. Unter den geladenen Gästen: Kuppelshow-Duo Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24). Als Johannes seiner Liebsten zur Feier des Tages eine Liebeserklärung macht, filmt Jessi alles mit und stellt es auf Instagram online. "Wenn ihr mir vor einem Jahr gesagt hättet, dass ich mich verliebe, so verliebe, und mir gesagt hättet, dass ich heute die Einweihungsparty und den Geburtstag meiner Freundin, und vielleicht bald auch mehr – lassen wir uns mal überraschen, hier feiere, das hätte ich keinem von euch geglaubt", erklärt der Ex-Bachelor in Paradise-Beau vielsagend.

Moment mal: "vielleicht bald auch mehr" als seine Freundin? Spielt der Segel-Fan hier auf einen anstehenden Heiratsantrag an? Zumindest verdeutlicht Johannes seiner Yeliz am Ende der kurzen Ansprache noch einmal: "Schatz, ich liebe dich über alles."

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller in Venedig

