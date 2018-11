Bei der ersten Promi-Ausgabe von Adam sucht Eva hatten sich Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) kennengelernt und Hals über Kopf ineinander verliebt. Auf die Show-Romanze folgte die ganz große Liebe. Sie zogen zusammen, verlobten sich und, das Beste, wurden Eltern ihres Sohnemannes Emil-Ocean (1). Am 3. November geht die Kuppelshow, die bei den beiden zu so viel Glück führte, in die nächste Runde. Für Peer der perfekte Anlass, seiner Janni eine total romantische Liebeserklärung zu machen!

Auf Instagram richtet sich der Moderator direkt an seine Traumfrau: "Als wir uns an diesem paradiesischen Strand in der Südsee trafen, wusste ich noch nicht, dass das eigentliche Paradies aus den vielen kleinen Augenblicken des Glücks mit dir besteht." Mit dem Südsee-Strand meint der Potsdamer den Drehort der Nackedei-Liebessendung, an dem er die Surferin zum ersten Mal gesehen hatte.

"Ich freue mich auf unser Leben mit ganz vielen Kindern und wenn ich dich nicht schon gefragt hätte, ob du mich heiraten willst, würde ich es jeden Tag wieder tun", fasst Peer die tiefen Gefühle für die Mutter seines Sohnes in liebevolle Worte. Erst kürzlich wurden Gerüchte laut, die beiden könnten schon in Erwartung ihres zweiten Nachwuchses sein. Ob Peers Worte zum Thema Kinder ein weiterer Hinweis sind?

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni Hönscheid

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni Hönscheid

WENN / AEDT Janni Hönscheid und Peer Kusmagk bei der Musicalpremiere von "Sister Act" 2016

