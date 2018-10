Erwarten Peer Kusmagk (43) und Janni Hönscheid (28) etwa schon zum zweiten Mal Nachwuchs? Gerade erst verkündete das Paar, mit seinem Wonneproppen Emil-Ocean (1) auf großen Roadtrip durch Europa zu gehen. Doch offenbar ist das nicht das Einzige, was den Moderator und seine Liebste momentan bewegt! In einem mysteriösen Statement sprachen die beiden nun von einer großen Veränderung – und die Fans vermuteten prompt: Ist Janni schon mit dem zweiten Baby schwanger?

Lange hatten sich Peer und Janni nicht mehr bei ihrer Facebook-Community gemeldet. Damit ihre Follower auf der Plattform auch auf dem neuesten Stand sind, richteten sie ein paar liebe, aber verdächtige Zeilen an sie: "Wir waren zwischenzeitlich sehr fleißig und es hat sich unglaublich viel in unserer kleinen Familie auf privater Ebene verändert. Was genau passiert ist, werdet ihr sehr bald erfahren", erklärten die TV-Stars geheimnisvoll. Für die Fans ist klar: Ein Geschwisterchen für Emil-Ocean ist auf dem Weg!

Falls Janni tatsächlich wieder einen Knirps in ihrem Bauch trägt, könnte es also zu viert auf große Reise gehen. Das Paar hat geplant, in den kommenden Monaten Richtung Frankreich, Spanien und Portugal aufzubrechen. Eine weitere Fan-Theorie ist aber auch, dass das Adam sucht Eva-Duo schon längst geheiratet hat. Was auch immer hinter der großen Veränderung steckt – die zwei werden es sicher nicht mehr lange ihrer Community vorenthalten!

AEDT/WENN.com Peer Kusmagk und Janni Hönscheid, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidaten

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und ihr Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

Was glaubt ihr, was hinter der Ankündigung von Janni & Peer steckt? Auf jeden Fall eine Schwangerschaft! Ich glaube eher an eine Hochzeit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



