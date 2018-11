Priyanka Chopra (36) genießt ihre letzten Tage als unverheiratete Frau! Erst im Juli dieses Jahres machte ihr ihr Liebster Nick Jonas (26) einen Antrag – und das nach nur wenigen Monaten Beziehung. Im Dezember sollen für das Paar nun die Hochzeitsglocken läuten. Höchste Zeit also, dass die Schauspielerin es nochmal ordentlich krachen lässt, bevor sie unter die Haube kommt. Die Beauty feierte am Wochenende ihren Junggesellinnenabschied.

In ihrer Instagram-Story postete Priyanka am Samstag ein Foto, das ihren Followern einen Eindruck von ihrer Bachelorette-Party geben soll. Der Schampus ist kaltgestellt, die Luftballons sorgen für den nötigen Party-Flair und der Strauß aus rosafarbenen Rosen verleiht dem Ganzen eine romantische Note. Die Aufnahme versah die 36-Jährige schlicht und einfach mit dem Hashtag #BacheloretteVibes. Mehr Details verriet sie leider nicht – weder der Ort, noch die Gäste sind bekannt. Aber offenbar war auch eine kleine Boots-Tour Teil des Trips. Am Samstagmorgen postete sie nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie breit lächelnd gen Sonne schippert.

Erst am vergangenen Wochenende schmissen ein paar Freundinnen eine Braut-Party für die gebürtige Inderin. "Liebe, Lachen und ein Raum voller atemberaubender Frauen... und einiger spezieller Männer", kommentierte sie eine Reihe von Pics der Überraschungs-Feier.

Newslions Media / MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai, August 2018

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra feiert ihren Junggeselinnenabschied

RCF / MEGA Priyanka Chopra vor dem Tiffany & Co. Blue Box Cafe in New York

