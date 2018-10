Demnächst ist Priyanka Chopra (36) unter der Haube – und das sollte am vergangenen Sonntag ordentlich gefeiert werden! Im August ist ihr Liebster Nick Jonas (26) auf die Knie gegangen, im kommenden Dezember wollen sich die zwei das Jawort geben. Ganz traditionell schmissen Familie und Freunde der 36-Jährigen deshalb eine Brautparty im New Yorker Tiffany & Co. Blue Box Cafe, die der Hollywood-Star so schnell wohl nicht vergessen wird: Jetzt meldete sich Priyanka dazu via Social-Media zu Wort!

"Liebe, Lachen und ein Raum voller atemberaubender Frauen... und einiger spezieller Männer (was für eine tolle Überraschung)!", kommentierte die indische Schauspielerin ein paar Schnappschüsse des Festes auf Instagram. Auf einem Pic werfen alle Party-Gäste die Hände in die Luft – im Zentrum steht die künftige Ehefrau in einem weißen Dress, das vielleicht schon ein erster Vorgeschmack auf ihre Hochzeitsrobe sein könnte. Auf einem anderen Foto macht sie mit ihrer Mama Madhu Chopra eine gute Figur auf dem Tanzparkett.

Auch etliche Star-Gäste machten den feuchtfröhlichen Abend für sie offenbar unvergesslich: Unter anderem die Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong'o (35) und Priyankas baldige Schwiegermama Denise Jonas schauten vorbei. "Vielen Dank, dass ihr mir so eine unvergessliche Brautparty organisiert habt, die alle Regeln gebrochen hat!", verriet die Miss World aus dem Jahr 2000 noch zusätzlich über die ausgelassene Stimmung am vergangenen Wochenende.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Verlobten Nick Jonas, Oktober 2018

Anzeige

RCF / MEGA Priyanka Chopras Mutter Madhu Chopra

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Lupita Nyong'o

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de