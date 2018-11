Die Arztserie Grey's Anatomy ist mittlerweile schon legendär für ihre zahlreichen Krankenhaus-Flirtereien und heißen Affären im Bereitschaftsraum, eine Liebelei zwischen männlichen Docs hat es allerdings noch nie gegeben – bis jetzt! Die Show thematisiert in der 15. Staffel tatsächlich ein romantisches Techtelmechtel zwischen zwei Männern. Diese Storyline nahm ein Schauspieler jetzt zum Anlass, sich selbst via Social Media als homosexuell zu outen.

Jake Borelli spielt in der beliebten Serie den etwas verpeilten Assistenzarzt Levi Schmitt, für den es in den aktuellen Episoden der 15. Staffel ordentlich zur Sache geht. Er geht in die Flirt-Offensive – und das mit Neuzugang Dr. Nico Kim (Alex Landi). Kurz nachdem der erste Kuss der beiden Jungs in den USA ausgestrahlt wurde, ging auch Jake selbst mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit. Auf seinem Instagram-Profil schrieb er: "Als schwuler Mann war die Folge heute Abend etwas ganz Besonderes. Das ist genau die Geschichte, die ich mir in meiner Kindheit als schwuler Junge in Ohio gewünscht habe." Im Familien- und Freundeskreis geht er schon seit Jahren offen mit seiner Sexualität um. In seinem Post bedankte er sich bei seinen Liebsten und ihre Unterstützung: "Ich kann euch nicht genug danken, ich liebe euch über alles."

Er und sein Seriencharakter wollen anderen Männern Mut machen und vielleicht sogar als Inspiration dienen. Ein Coming-out auch im TV zu thematisieren, kam allerdings nicht von Jake, sondern Showrunnerin Krista Vernoff (44). "Jake ist ein wunderbarer Schauspieler und wir wollten immer mehr für ihn schreiben. Also haben wir überlegt, was mit ihm dieses Jahr passieren könnte, das anders ist", erklärte sie Entertainment Weekly.

