Das Jahr 2018 steht für Ariana Grande (25) unter keinem guten Stern! Im Frühling ging die dreijährige Beziehung mit Rapper Mac Miller (✝26) in die Brüche. Trennungsschmerz? Fehlanzeige! Nur wenige Wochen später turtelte Ari mit Comedian Pete Davidson (24). Auch Hochzeitspläne wurden geschmiedet. Im September dann der Schock: Ihr Ex Mac starb an einer vermeintlichen Überdosis. Das Ereignis warf sie völlig aus der Bahn. Ariana löste sogar die Verlobung und trennte sich von Pete. Ihre Freunde machen sich jetzt riesige Sorgen!

Statt sich nach dem ganzen Auf und Ab eine Auszeit zu gönnen, stürzt sich die 25-Jährige lieber in die Arbeit. Selbst ihre Social Media-Pause hielt nur wenige Tage an. "Es ist ein Wunder, dass sie nach allem, was passiert ist, überhaupt noch so stark ist", sagte ein Insider dem US-Magazin Heat. Über ihren engeren Kreis behauptete die Quelle: "Eine Menge Leute denken, es wäre wohl das Beste, wenn sie eine Pause einlegt und professionelle Hilfe bekommt."

Arianas Stärke sei nur Fassade: "Nach außen mag es so aussehen, als sei sie okay, aber tief drinnen ist sie verletzt." Was auch immer dazu beiträgt, dass die Wunden des Popstars heilen: "Die Hauptsache ist doch, dass Ariana weiß, dass sie geliebt wird", beteuerte der Informant.

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

Thelonius/ SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

