So emotional war ihre Verlobung für Silvia Wollny (53)! Die Promi Big Brother-Gewinnerin erlebte am Samstagabend bei der Veranstaltung "Charity4Kids" eine riesige Überraschung: Ihr Partner Harald Elsenbast konnte sie nicht begleiten, da er nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus lag. Stattdessen machte er ihr auf dem Event per Video-Anruf einen Heiratsantrag – und Silvia sagte "Ja". Im Promiflash-Interview verriet die Elffach-Mama allerdings, dass die ganze Aktion für sie einen bittersüßen Beigeschmack hatte!

Nachdem Silvia die Frage aller Fragen mit "Ja" beantwortet hatte, sah man ihr das Glück deutlich an. Gegenüber Promiflash erklärte die Reality-TV-Darstellerin allerdings, warum der romantische Heiratsantrag für sie nicht nur schön war: "Meine ersten Gedanken waren: Schön, aber ich habe jetzt hier keinen, den ich in den Arm nehmen kann. Und es war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn ich den Harald in den Arm nehmen kann." Auf diesen Augenblick musste die berühmte TV-Mama aber zum Glück nicht lange warten: "Ich werde ihn morgen früh auf jeden Fall wiedersehen und dann werde ich ihn in den Arm nehmen können."

Diese spontane Liebeserklärung von ihrem Schatz hatte Silvia allerdings auch absolut nicht erwartet. "Also ich muss schon sagen, ich bin komplett überwältigt", meinte sie total happy nach dem Antrag. Habt ihr mit einem Heiratsantrag von Harald gerechnet? Stimmt ab!

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny mit ihrem Freund Harald nach dem PBB-Finale

WENN / Patrick Hoffmann Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim ECHO 2014

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim Echo 2015

