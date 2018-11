Was für eine Achterbahn der Gefühle! Als Silvia Wollny (53) am Samstag bei ihrer Wohltätigkeits-Veranstaltung "Charity4Kids" die Bühne betrat, musste sie den zahlreichen Gästen eine traurige Mitteilung machen. Ihr Liebster Harald Elsenbast hatte vergangene Woche während eines gemeinsamen Türkei-Urlaubs einen Herz-Infarkt – ein schwerer Schlag für die Elffach-Mutti. Seit Dienstag liegt er auf der Intensiv-Station eines deutschen Krankenhauses. Vom Krankenbett aus überraschte er seine Partnerin nun mit einem Antrag. Promiflash war Zeuge der süßen Verlobung.

Als Harald per Video-Anruf live zu dem Event zugeschaltet wurde, war Promiflash vor Ort. "Ich habe da noch eine ganz dringende Frage auf dem Herzen – und zwar: Jetzt haben wir ja schon so viele Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden", begann der 58-Jährige seine romantische Ansprache. Gerade die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, wie sehr sie einander brauchen. Dann stellte er der Promi Big Brother-Gewinnerin die alles entscheidende Frage: "Willst du meine Frau werden?" Das Publikum brach in tosenden Applaus aus und Silvia ließ ihren Schatz nicht lange zappeln und antwortete: "Ja, mein Schatz, ich liebe dich."

2014 hatten sich der Reality-Star und der Gastwirt über eine Flirt-App kennengelernt. Mittlerweile ist Harald fester Bestandteil der Wollny-Familie und flimmert regelmäßig bei Die Wollnys über die deutschen Fernsehbildschirme. Ob die Hochzeit des Paares vielleicht sogar live im TV übertragen wird?

Cinamon Red/WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Harald Elsenbast und Silvia Wollny beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

WENN / Patrick Hoffmann Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim ECHO 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de