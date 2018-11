Erst vor wenigen Tagen schockierten Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) ihre Fans. Die noch amtierende Bachelorette und ihr Show-Auserwählter trennten sich völlig überraschend. Die finale Entscheidung soll Alex zufolge von der ehemaligen Rosenkavalierin ausgegangen sein. Beide ließen ihre Follower kurz nach der Verkündung der traurigen Neuigkeit wissen: Sie brauchen nun erst einmal etwas Zeit für sich. Und genau die nimmt sich Nadine gerade – ausgerechnet in der Stadt der Liebe!

Ohne ihren Verflossenen genießt die einstige Bachelor-Kandidatin derzeit einen Kurzurlaub in Paris. Auf Instagram teilt die Brünette einen Schnappschuss von sich vor dem Eiffelturm. Auf dem Foto blickt die Reality-TV-Darstellerin nachdenklich in die Ferne. Mit den Hashtags "#timeout" und "#getaway" macht Nadine dann noch einmal besonders deutlich, wozu sie die Reise nutzt: um so kurz nach dem Liebes-Aus einfach mal durchzuatmen.

Durch die Straßen Frankreichs schlendert die frischgebackene Single-Lady allerdings nicht allein. Sie wird von Busenfreundin und Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (24) begleitet. Könnt ihr Nadines Wunsch nach einer kleinen Auszeit nachvollziehen? Stimmt ab!

Splash News Bachelorette Nadine Klein mit Alexander Hindersmann im Oktober 2018 in Griechenland

WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein in Berlin

Instagram / maximeee Maxime Herbord in Paris

