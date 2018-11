Natalia Osada (28) schwebt auf Wolke sieben und wird dort auch so schnell wohl nicht mehr herunterkommen! Noch im vergangenen Jahr hatte sie bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies im TV ihre große Liebe gesucht – mittlerweile hat sie ihren Mr. Right endlich gefunden. Seit mehreren Monaten ist sie in festen Händen und bald offiziell weg vom Junggesellinnen-Markt. Ja, richtig gehört, Natalia wird heiraten!

In New York hielt ihr Mystery-Man romantisch um ihre Hand an. "Es ist der schönste Tag meines Lebens und ich darf meinen besten Freund heiraten. Mein ganzes Leben habe ich nach dir gesucht und gestern hast du mir die Frage aller Fragen gestellt", lässt die 28-Jährige die Fans auf Instagram an ihrem ganz privaten Liebesglück teilhaben: "Für mich gab es auch absolut nichts Schöneres, als dir zu begegnen. Du bist die Liebe meines Lebens und ich kann es kaum abwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu teilen."

Mit dem Antrag sei ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. "Ich liebe dich, für immer und ewig. Ewig dein, ewig mein, ewig uns... Bis das der Tod uns scheidet...", beendet sie ihren Post. Dazu teilt Natalia zwei Schnappschüsse, die die Identität ihres Schatzes zwar weiterhin nicht preisgeben, jedoch immerhin den beachtlichen Verlobungsring zeigen.

Florian Ebener/Getty Images for Platform Fashion Natalia Osada, deutsches Reality-Sternchen

Instagram / Nataliaosada Natalia Osada, Reality-Sternchen

Instagram / nataliaosada Natalia Osadas Verlobungsring

