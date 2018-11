Die Partnersuche auf der Liebes-Insel geht in eine neue Runde! Am 1. Oktober endete die zweite Staffel von Love Island. Drei Wochen hatten die Paare um die große Liebe gekämpft – am Ende waren Tracy Candela und Marcellino Kremers das glückliche Sieger-Couple. Nun gibt es gute Neuigkeiten für alle Fans des Trash-Formats: Die beliebte Kuppel-Sendung bekommt nächstes Jahr eine dritte Staffel!

Dass es eine weitere Ausgabe der Dating-Show geben wird, bestätigte eine Sprecherin von RTL II gegenüber Promiflash: "'Love Island' hat im Sommer 2018 ganz Deutschland in Atem gehalten. Natürlich freuen wir uns über den großen Erfolg und planen, dieses fantastische Format auch 2019 fortzusetzen." Interessierte Singles könnten sich ab sofort für die Neuauflage bewerben.

Hoffentlich hat das Gewinner-Pärchen im kommenden Jahr mehr Glück als das amtierende Sieger-Duo: Drei Wochen nach dem romantischen Finale bei "Love Island" verkündete Marcellino, dass Tracy und er nicht mehr zusammen sind. Auch die Zweitplatzierten der Show, Natascha Beil und Tobias Wegener, haben sich inzwischen getrennt.

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Die "Love Island"-Finalisten

