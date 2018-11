Mit dieser Anspielung hat sich Donald Trump (72) keinen Gefallen getan! Der US-amerikanische Präsident ist bekannt dafür, seine politischen Pläne über seinen Twitter-Kanal zu verkünden. So nutzte er das Netzwerk vor einigen Tagen auch für seine Ankündigung, erneut Strafmaßnahmen gegen den Iran zu verhängen. Dafür griff er auf einen ziemlich bekannten Spruch aus dem Fantasy-Epos Game of Thrones zurück – und erzürnte damit nicht nur seine Kritiker, sondern auch die Hauptdarsteller der Erfolgsserie!

In den vergangenen "Game of Thrones"-Staffeln sprachen die Hauptfiguren Jon Schnee, Sansa Stark und Co. immer wieder davon, dass der gefürchtete Winter naht. Der englische Satz "Winter is coming" (zu Deutsch: Der Winter naht) wurde für die Fans somit nach und nach zu einer markanten Redewendung der Serie. Donald Trump machte sich diese geflügelten Worte nun zu eigen, um seine geplanten Strafen gegen den Iran anzukündigen. Im Netz teilte er ein Plakat, auf dem der Slogan "Sanctions are coming" (zu Deutsch: "Sanktionen nahen") in der für "Game of Thrones" typischen Schriftart zu lesen war. Für die Darstellerinnen Sophie Turner (22) und Maisie Williams (21) ein absolutes No-Go, wie sie in ihren Twitter-Reaktionen deutlich machten. "Heute ganz sicher nicht mehr", griff Sophie beispielsweise Trumps Ankündigung auf. Maisie hingegen kommentierte den Präsidenten-Beitrag mit einem simplen, aber vielsagenden "Igitt!".

Auch der Sender HBO, auf dem "Game of Thrones" in den Staaten ausgestrahlt wird, war nicht besonders happy über Trumps Schachzug: "Wir hatten keine Kenntnis über diese Botschaft und würden es bevorzugen, wenn unsere Marke nicht für politische Ziele zweckentfremdet wird", brachten die Verantwortlichen ihre Verärgerung in einer Pressemitteilung zum Ausdruck. Donald Trump hat sich zu der Kritik an seinem Social-Media-Post bisher noch nicht geäußert.

CHRIS J RATCLIFFE/AFP/Getty Images Sophie Turner in London

Oliver Contreras-Pool/Getty Images Donald Trump in Washington, DC

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Maisie Williams in den Emmys 2016

