Manche Unternehmungen mit Baby hat sich Sila Sahin (32) leichter vorgestellt! Bereits im Juli ist die Schauspielerin zu ersten Mal Mama geworden. Seither stellt Sohnemann Elija ihr Leben ganz schön auf den Kopf. Doch durch den kleinen Mann haben sich nicht nur ihr Schlafrhythmus und ihr Alltag verändert – auch andere Situationen stellen sie nun vor ungeahnte Herausforderungen: Sila ist als Influencerin noch immer viel unterwegs – seit sie von ihrem kleinen Spross begleitet wird, werden ihr beim Reisen aber des Öfteren Steine in den Weg gelegt.

In ihrer Instagram-Story machte Sila ihrem Ärger jetzt ordentlich Luft: Sie offenbarte, dass sie Flugreisen mit Baby sogar richtig schlimm fände. Der Grund: "Ich liebe es zu reisen. Das Problem ist nur, dass es echt überhaupt keine hilfsbereiten Menschen mehr gibt irgendwie", so die ehemalige GZSZ-Darstellerin. Das fange schon bei kleinen Gesten an: So würde ihr niemand zur Hand gehen, wenn sie als Frau ihren Kinderwagen und den tragbaren Kindersitz die Treppen am Flughafen hinuntertragen würde. Auch gepflegte Wickelräume seien demnach viel zu wenig gegeben.

Noch mehr schockierte Sila allerdings erst kürzlich der besonders extreme Sicherheitscheck. Dazu habe sie den Kinderwagen komplett abbauen, alles auf ein Band legen und danach sich und den kleinen ganz genau durchchecken lassen müssen: "Bis zu den Schuhen haben sie mich ausgezogen, meine komplette Tasche aufgemacht, alles durchwühlt. Dann hieß es: Ich muss mein Babywasser wegwerfen." Elternfreundlich sei der Großteil der Flughafenmitarbeiter einfach nicht. Seht ihr das auch so? Stimmt ab!

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

