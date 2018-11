Sie ist Fürst Heinz von Sayn-Wittgensteins (64) Neue! Vor wenigen Monaten gaben der Goodbye Deutschland-Star und seine Frau Andrea ihr Liebes-Aus bekannt. Nach über 30 Jahren Ehe habe das Paar sich auseinandergelebt und daher beschlossen, sich im Guten zu trennen. Single blieb der 64-Jährige allerdings nicht lange. Im Gegenteil: Er und die 19 Jahre jüngere Sylwia lernten sich noch vor seiner Trennung von Andrea kennen! Bisher machte er ein Geheimnis daraus, wer genau die neue Frau an seiner Seite ist – doch nun zeigt Heinz sich zum ersten Mal mit seiner Freundin!

In der heutigen Folge von "Goodbye Deutschland" feiern der adoptierte Adlige und die polnische Geschäftsfrau endlich ihr TV-Debüt als Paar! Heinz und Sylwia, die bereits zweifache Mutter ist, werden einen ersten Einblick in ihre Beziehung gewähren – und die Turteltauben scheinen ziemlich verliebt und glücklich zu sein, wie bereits in der Vorschau zur Sendung deutlich wird. Das Paar hat außerdem große Neuigkeiten zu verkünden: Sie werden Heinz' jahrelange Heimat Mallorca gemeinsam verlassen!

Dass es die beiden wirklich ernst miteinander meinen, betonte Heinz bereits im vergangenen September:"Sie ist die Liebe meines Lebens", schwärmte der TV-Star damals gegenüber der Zeitschrift Das Neue. Findet ihr, dass er und Sylwia ein gutes Paar abgeben? Stimmt ab!

RTL II Unternehmer Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein mit seiner Frau Andrea

Nadine Rupp / Ruppografie / actionpress "Goodybye Deutschland"-Star Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Sport Moments/Schneider / ActionPress Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

