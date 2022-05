Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) versetzte die Fans in Sorge. Der Reality-TV-Star unterlag in der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars der thailändischen Sonne: Bei einem Spiel am Strand klappte er plötzlich zusammen. Sofort eilten die anderen Promis und Ärzte herbei und der TV-Royal wurde auf einer Trage in eine Klinik gebracht. Mit Promiflash sprach Fürst Heinz jetzt über seinen Zusammenbruch.

Offenbar hatte der einstige Goodbye Deutschland-Kandidat vor seiner Teilnahme noch eine Diät gemacht, dabei rund 13 Kilo verloren und hat grundsätzlich auch einen niedrigen Blutdruck. "Dann die Hitze, das wenige Essen, das wenige Trinken, diese getrübten 40 Grad mit 95 Prozent Luftfeuchtigkeit, das hat mir einen Kreislaufzusammenbruch von maximal zehn Sekunden gemacht", erklärte er im Interview mit Promiflash. Der große Wirbel, der um ihn gemacht wurde, war seiner Meinung nach aber viel zu viel. "Das klingt ja blöd, aber ich wusste eigentlich, was ich hatte", gab er zu.

Obwohl Fürst Heinz es eigentlich nicht für nötig gehalten hat, ins Krankenhaus zu fahren, hat es sich für ihn trotzdem gelohnt! "Mein Lohn war die Telefonnummer einer sehr hübschen thailändischen Krankenschwester", witzelte der Promi Big Brother-Teilnehmer. Nach drei Stunden durfte er jedoch wieder fit und munter zu der Gruppe hinzustoßen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL II Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Kampf der Realitystars, RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars" beim Spiel

Bieber, Tamara Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein im Oktober 2020

