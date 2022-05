Es entspinnt sich eine neue Fehde um sie! Elena Miras (30) war bei Kampf der Realitystars heftig mit Tessa Bergmeier (32) aneinandergeraten. Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Sala verlassen musste, schien die Stimmung ausgeglichen. Doch in der heutigen Folge zog ein neues Gewitter auf: Denn Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) versuchte, Mitstreiter gegen Elena zu mobilisieren – und attackierte die Ex-Love Island-Gewinnerin dabei heftig!

In einem verschworenen Kreis mit Ronald Schill (63), den Jakic-Twins (25) und Schäfer Heinrich (55) äußerte Heinz seinen Plan, die Karten mit Elenas Exit neu zu mischen: "Dann wäre die gesamte Gruppe geplatzt und das Game würde neu beginnen..." Als Yasin Mohamed (30) hinzukam, wurde der 67-Jährige noch deutlicher: "Wenn ich dann gewinnen würde, würde ich der Schlange den Kopf abschlagen!" Der fand das gar nicht okay – und berichtete Elena von dem drastischen Sprachbild.

Die stellte Heinz daraufhin sofort zur Rede – dass sie ihre Mitstreiter beeinflusse, bestritt sie vehement. Der wehrte brüsk ab: "Elena, das geht mir Hintern vorbei!" Inzwischen waren alle Kandidaten in der Sala versammelt und wohnten dem Zoff bei. "Klar hat er ein Problem mit starken Frauen, denn er will ja immer das Sagen haben", bewertete die 30-Jährige den Streit später. Doch die Situation schien Elena nahezugehen: Sie zog sich in die Starbox zurück und vergoss ein paar Tränen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

