Sie ist 28 Jahre alt: Fürst Heinz (69) ist frisch verliebt!

Wo die Liebe doch hinfällt. Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (69) schwebt aktuell wieder im siebten Himmel! Nachdem er sich 2018 von seiner Ehefrau Andrea nach 30 Jahren Ehe scheiden gelassen hatte, machte der adoptierte Adlige immer wieder mit den ein oder anderen Liebeleien auf sich aufmerksam. Jetzt präsentiert Heinz seine neue Freundin der Öffentlichkeit – und diese ist gerade einmal Jahre alt.

Im Interview mit Bunte spricht der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer über den großen Altersunterschied der beiden. "Eigentlich ist sie für mich zu jung, aber wenn man 12 Jahre wartet, ist sie auch 40", äußert er sich scherzhaft. Den Altersabstand halte er sogar für einen großen Vorteil: "Wir lernen sehr viel voneinander. Sie ist aus der Handy-Generation, ich nicht. Wir sind beide bemüht, den anderen zu verstehen und zu akzeptieren." Mittlerweile wohnen die beiden sogar schon zusammen.

Kennengelernt hatten sich die beiden zufällig in einem Restaurant "Ich fand, sie sieht gut aus und habe sie auf einen Kaffee eingeladen", verrät der Kultmillionär. Auch die kleine Tochter seiner Freundin soll den Fürsten bereits in Herz geschlossen haben. "Sie akzeptiert mich vollkommen und respektiert mich und was ich sage", berichtet er im Interview.

Anzeige

Instagram / fuerst_heinz Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige

Bieber, Tamara Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de