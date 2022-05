Für wen wird es diesmal knapp? Bei Kampf der Realitystars gab es diesmal eine faustdicke Überraschung: Denn beim Spiel "Sendezeit Sense" standen die Kandidaten plötzlich allen bereits ausgeschiedenen Teilnehmern gegenüber. Jan Leyk (37) und Sissi Hofbauer (26) konnten sich ihr Comeback erspielen – doch schafften sie es auch, die folgende Stunde der Wahrheit zu überstehen? Auch in dieser Woche mussten nämlich wieder zwei Promis gehen!

Der erste Exit des Abends war so jedoch nicht geplant: Denn Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) musste seine Teilnahme an der Sendung aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Der TV-Royal hatte zuvor schon eine Nacht im Krankenhaus verbracht, nachdem er bei einem Spiel in der Hitze Thailands zusammengebrochen war. Nachdem er sich weiter durchgekämpft hatte, ist nun aber Schluss für ihn. "Wie ihr wisst, fehlt heute unser lieber Heinz. Er wird auch nicht mehr zurück in die Sala kommen, der Arzt hat ihm nämlich Bettruhe verordnet", verkündete Moderatorin Cathy Hummels (34).

Im Anschluss hatte die Gruppe noch die Aufgabe, einen weiteren Kandidaten nach Hause zu schicken. Schnell entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jan und seinem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Kollegen Martin Wernicke heraus. Doch seine Sala-Mitbewohner konnten Jan sein Verhalten in den vergangenen Tagen offenbar nicht verzeihen: Insgesamt sammelten sich bei ihm acht der goldenen Münzen – sein zweiter Rauswurf war besiegelt!

Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2022 beim Spiel "Sendezeit Sense"

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de