Ist Rich Nana nach ihrem Kampf der Realitystars-Exit enttäuscht? In der neuen Folge des belieben TV-Formats stand eine weitere Stunde der Wahrheit an. Die Kandidaten wählten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (32) raus. Doch die Jakic-Twins (25) und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) durften als Neuankömmlinge ebenfalls einen Promi nach Hause schicken – und entschieden sich für die Rapperin. Mit Promiflash sprach Nana nun über ihr Show-Aus: Ist sie wegen der Entscheidung sauer auf ihre Mitstreiter?

Im Promiflash-Interview ließ die Musikerin durchblicken, dass sie nicht wirklich traurig darüber war, die Sala verlassen zu müssen – im Gegenteil: Sie sei ziemlich froh gewesen, endlich wieder im Luxushotel nächtigen zu können. Mit ihrem Exit gerechnet habe Nana aber nicht: "Ich wäre vielleicht noch länger drin geblieben, aber ich konnte mich nicht safen. Yasin (30) hat mich ja geschubst und der Opa hat die Zwillinge überredet." Tatsächlich hatte Heinz schon vor der Stunde der Wahrheit klargemacht, dass er Nana rauswerfen wolle. Sauer sei die Blondine deshalb aber nicht, denn nach der Nominierung haben die Twins sofort das Gespräch mit ihr gesucht: "Sie haben sich dann auch entschuldigt."

Bei den Trash-TV-Fans kam die Schlagersängerin jedenfalls super an. Nana selbst ist mit ihrem Auftritt in dem Format ebenfalls total zufrieden. Sie habe aber bereits damit gerechnet, dass sie in der Sala polarisieren würde. "Ich habe das so erwartet", meinte sie und fügte total glücklich hinzu: "Jeden Tag bekomme ich neue Follower – vor allem Deutsche. Unglaublich!"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Ronald Schill, Sissi Hofbauer, Rich Nana und Yasin Mohamed bei "Kampf der Realitystars"

RTL II Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

RTLZWEI Rich Nana, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

