Kann man diesen Zweiteiler überhaupt noch Bikini nennen? Die US-amerikanische Skandalnudel Frenchy Morgan (43) machte ihrem Ruf im sonnigen Malibu gerade mal wieder alle Ehre. Der Celebrity Big Brother-Star ist bekannt dafür, sich für die Paparazzi gerne mal in die engsten und knappsten Fummel überhaupt zu zwängen! Und das stellte sie nun einmal mehr bei einem entspannten Strandspaziergang unter Beweis: In einem XXS-Bikini fielen der Reality-Beauty fast die Brüste aus dem Mikro-Oberteil!

Ja, Frenchy steht auf knappe Sachen – aber ihr neuester Look setzte jeglicher Freizügigkeit der Vergangenheit noch einmal die Krone auf! Ende Oktober wurde das Busenwunder vor der schäumenden Brandung am Strand von Malibu abgelichtet – und ihre Badekombination bedeckte wirklich nur haarscharf ihre intimsten Körperstellen! Vor allem obenrum sparte die Nacktschnecke gewaltig an Stoff: Das Bikini-Piece reichte gerade einmal dafür, Frenchys Nippel zu verdecken! Kein Wunder, dass sie sich nicht ins Wasser wagte – bei einer Welle wäre der wohl kleinste Zweiteiler der Welt sicher schnell verrutscht!

Dass die 43-jährige Pariserin mit so viel Nacktheit im öffentlichen Raum kein Problem hat, bewies sie bereits wenige Tage vorher bei einem Trip zu einem Coffeeshop. In einer zerfetzten Jeans-Hotpants und einem Oberteil, was mehr Brust zeigte, als verdeckte, stolzierte das Blondchen durch die Straßen der Metropole Floridas.

Collage: MEGA Frenchy Morgan am Strand von Malibu

Collage: MEGA Frenchy Morgan, US-Reality-Star

Splash News Frenchy Morgan, US-Reality-Star

