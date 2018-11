Carmen Geiss (53) zeigt, was sie hat! Mit ihrer offenen und sympathischen Art begeistert die Frau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (54) in ihrer Reality-Show Die Geissens etliche Zuschauer – auch im Netz kann sie sich allein auf ihrem Instagram-Account aktuell über ganze 422.000 Follower freuen, wo die Jet-Setterin regelmäßig Schnappschüsse aus ihren zahllosen Urlauben veröffentlicht. Von den Malediven postete Carmen jetzt ein besonders heißes Bild – im Badeanzug!

Die hotte Fotostrecke teilte die Mutter von Shania (14) und Davina Geiss (15) jetzt mit ihren Fans via Instagram: Lediglich in einen schwarzen Tankini gekleidet, posiert Carmen wie eine sexy Badenixe im Pool! Die raffinierten Cutouts ihres knappen Outfits umschmeicheln ihren durchtrainierten Body dabei perfekt. "Einfach mal treiben lassen!", kommentierte die Blondine die Aufnahmen – sie fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper.

Auch ihre Fans finden, dass Carmen super in Shape ist: "Wow, ich bin zehn Jahre jünger als du und sehe nicht so aus!" und "Respekt für diese Megakurven", staunen zwei User in den Kommentaren. Was sagt ihr zu den Pics? Stimmt ab!

Instagram / carmengeiss_1965 Reality-TV-Star Carmen Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss auf den Malediven

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de