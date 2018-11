Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Verona Pooth (50)! Die Moderatorin ist fester Bestandteil der deutschen Fernsehwelt. Zuletzt stand die Ex von Dieter Bohlen (64) für „Comeback oder weg“ und als Kandidatin in „Genial daneben - Das Quiz“ vor der Kamera. Doch ihr letzter Job als Schauspielerin ist eine Weile her – 2002 war sie in dem Streifen “666 – Traue keinem, mit dem du schläfst” zu sehen. Nun hat sie wieder eine Rolle ergattert: Verona bekam jetzt einen witzigen Gastauftritt bei “Dr. Klein”!

Das berichtete nun t-online.de. Verona wird in der fünften Staffel der Vorabendserie eine verschlagene Bänkerin spielen, die die Beziehung ihres Ex-Freundes Doktor Bernd Lang (Simon Licht, 52) sabotieren will! In einer Szene soll es dabei besonders lustig zugehen: Darin wird die 50-Jährige als Überraschungsgast aus einer riesigen Geburtstagstorte springen. Wann genau die Episode ausgestrahlt wird, ist aber noch nicht bekannt.

Verona hatte großen Spaß bei den Dreharbeiten: “Tolles Team, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch”, schrieb sie via Instagram und postete eine Fotoreihe von sich am “Dr. Klein”-Set dazu. Werdet ihr euch die Folge mit Verona ansehen? Stimmt ab!

Thomas Niedermueller/Getty Images Verona Pooth, TV-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Verona Pooth, September 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Verona Pooth, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de