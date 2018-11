Alexander Hindersmann (30) kann mit seiner Ex nicht abschließen! Der Muskelprotz lernte im TV Bachelorette Nadine Klein (33) kennen und ergatterte in der letzten Nacht der Rosen nicht nur die begehrte Schnittblume, sondern auch das Herz der Beauty. Einige Monate lebten die beiden ihre Liebe aus – vor wenigen Wochen folgte aber die überraschende Trennung! Während die Ex-Rosenkavalierin in Paris mit einer Freundin den Kopf freibekommen will und nach vorne blickt, geht es dem 29-Jährigen momentan nicht gut. Er möchte seine Nadine zurück!

"Ich vermisse sie jeden Tag. Ich denke morgens an sie, ich denke abends an sie", verriet Alex bei einem Event in München im RTL-Interview. Der Personal Trainer werde so schnell nicht aufgeben – er will weiter um die Master-Studentin kämpfen! "Ob es eine zweite Chance gibt oder nicht, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben", gab der Hobby-Barkeeper weiter wehmütig zu.

In seinem Trennungsstatement gab der Gammelbyer seinen Fans zu verstehen, dass er und die Wahl-Berlinerin in den vergangenen Wochen gemerkt haben, wie unterschiedlich sie ticken. Seine Herzdame hätte daraufhin den Schlussstrich gezogen: "Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", schrieb er auf Instagram.

