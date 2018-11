Bald laufen die Engel wieder – und jetzt steht auch die musikalische Begleitung! Bereits in der kommenden Woche wird die Fashion-Show des Unterwäsche-Labels Victoria's Secret aufgezeichnet. Das Mega-Spektakel findet nach Shanghai, Paris and London endlich wieder am Ursprungsort New Yorkt statt. Die diesjährigen Angel Adriana Lima (37), Behati Prinsloo (30), Candice Swanepoel (30) und Co. trainieren bereits hart für die Show. Außerdem wurde nun bekannt gegeben, wer mit ihnen auf dem Laufsteg performen wird.

Über die Jahre haben schon viele Größen des Musikbusiness die Models auf dem Runway unterstützt, darunter Justin Timberlake (37), Katy Perry (34), Rihanna (30), Taylor Swift (28) oder Lady Gaga. In diesem Jahr sollen gleich sieben Acts die Show zum Beben bringen. Bebe Rexha (29), The Chainsmokers, Halsey (24), Countrysängerin Kelsea Ballerini, Rita Ora (27), Shawn Mendes (20) und die britische Band The Struts treten laut Just Jared bei dem Event auf, das am 2. Dezember in den USA im TV ausgestrahlt wird.

Für Bebe Rexha ist der Gig offenbar etwas ganz Besonderes. "Ratet mal, wer bei der Victoria's Secret Fashion Show performt? Dieses Mädchen hier. Ich bin so aufgeregt, dass ich gar nichts mit mir anzufangen weiß", freute sie sich bei Instagram.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Shawn Mendes bei der Time 100 Gala 2018 in NYC

Anzeige

Noam Galai/Getty Images for Global Citizen The Chainsmokers: Andrew Taggart und Alex Pall (r.)

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Bebe Rexha bei den VMAs 2018

Anzeige

Getty Images Halsey auf der "Teen Titans Go! To The Movies"-Premiere in Los Angeles

Brian To/WENN.com Kelsea Ballerini bei den AMAs 2018

Nicky Nelson/WENN.com The Struts



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de