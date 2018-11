Mama werden ist nicht schwer, Mama sein dagegen sehr... Dieses Sprichwort trifft auch auf berühmte Mütter zu. Da macht selbst Supermodel Irina Shayk (32) keine Ausnahme. Kaum zu glauben, doch der schönen Russin fällt das Mamasein noch immer alles andere als leicht. Erstmals macht sie ihrem Herzen jetzt so richtig Luft – und spricht dabei ganz offen über ihre Sorgen als Mutter.

"Ich leide jeden Tag unter Schuldgefühlen", gesteht Irina Shayk im Interview mit People. Auch am Set würden ihre Gedanken stets um ihr Kind kreisen. Job und Mutterrolle in Einklang zu bringen, falle ihr schwer. Aber, so die 32-Jährige entschuldigend, die Zeit vergehe einfach so rasend schnell. Sie müsse noch lernen, den Moment zu leben. "Ich bin nicht gut darin, aber ich arbeite daran und versuche dabei, nicht zu hart zu mir selbst zu sein."

Irina Shayk ist seit 2015 mit Schauspieler Bradley Cooper (43) liiert. Im März 2017 wurde ihre erste gemeinsame Tochter Lea De Seine geboren. Ihr Privatleben halten die beiden Stars streng unter Verschluss. Vor ihrer Beziehung mit Bradley Cooper war Shayk über mehrere Jahre mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo (33) zusammen.

MEGA Irina Shayk und ihre Tochter Lea

Antony Jones/GettyImages Irina Shayk in Cannes, 23. Mai 2017

Dimitrios Kambouris / Getty Images Irina Shayk bei der Victoria's-Secret-Show 2016 in Paris

