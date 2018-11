Ist er der nächste Mann, der Angelina Jolie (43) verlässt? Maddox Jolie-Pitt (17) und seine berühmte Mutter verbindet eine ganz besondere Beziehung. Lange vor der Ehe mit Noch-Ehemann Brad Pitt (54) adoptierte sie im Jahr 2002 den damals sieben Monate alten Jungen aus Kambodscha. Nun sieht es ganz danach aus, als könnte der 17-Jährige das Nest demnächst verlassen und dafür ziemlich weit wegziehen: Denn Maddox soll sich nach einem Studienplatz in Südkorea umsehen.

Wie People.com berichtet, reiste Angelina für einen offiziellen Besuch als Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge nach Südkorea. Die sechsfache Mutter war jedoch nicht allein unterwegs. Sie hatte ihre zwei ältesten Söhne an ihrer Seite: Maddox und seinen jüngeren Bruder Pax (14). Neben den offiziellen Terminen besuchte die Schauspielerin laut Informationen des Online-Magazins am 2. November gemeinsam mit Maddox auch mehrere Universitäten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Der 17-Jährige soll sich seit Längerem für das asiatische Land interessieren und bereits Sprachunterricht in Koreanisch nehmen.

Aktuell lebt Angelina Jolie zwar noch mit ihren sechs Kindern in Los Angeles unter einem Dach. Allem Anschein nach könnten die Mutter und ihren ältesten Sohn jedoch bald rund 9.580 Kilometer Luftlinie trennen.

Jaime Espinoza/WENN Maddox Jolie-Pitt und Angelina Jolie beim internationalen Film-Festival in Toronto

ROBYN BECK / Getty Images Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt und Brad Pitt 2013 bei einer Veranstaltung

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Maddox Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt und Angelina Jolie auf dem Toronto Film Festival 2017

