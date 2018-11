Was für schöne Nachrichten von US-Star Jess Weixler! Nach der Hochzeit mit ihrem Liebsten Hamish Brocklebank im Dezember 2015 erwartet das Paar nun der nächste Schritt zum großen Familienglück: Die "The Good Wife"-Darstellerin ist zum ersten Mal schwanger! Das verkündete die schöne Schauspielerin aus Hollywood nun höchstpersönlich ihren Fans – und enthüllte sogar, in welchem Monat sie sich aktuell befindet.

Der Serienstar verkündete die Baby-News auf seinem Instagram-Account – mit einem niedlichen Bauchfoto! Glücklich strahlt die werdende Mama in einem schwarzen Jumpsuit in die Kamera und hält ihre schon mächtig große Kugel fest. Dazu kommentierte sie amüsiert: "Ich hatte ein bisschen Pizza". Ganz nebenbei verriet sie ihren knapp 12.000 Followern außerdem, dass sie sich bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat befindet. Im kommenden Frühling wird die kleine Familie also schon zu dritt sein.

Über die Baby-Bombe freuten sich aber nicht nur die zahlreichen Weixler-Fans, sondern auch einige Promi-Gesichter! Oscar-Preisträgerin und Schauspielkollegin Octavia Spencer (46) kommentierte beispielsweise begeistert: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!" Hättet ihr erwartet, dass Jess schwanger ist? Stimmt ab!

Instagram / jessweixler Jess Weixler, US-Schauspielerin

John Sciulli/Getty Images for Burberry Jess Weixler und ihr Ehemann Hamish Brocklebank

Frazer Harrison/Getty Images Octavia Spencer, Schauspielerin

