Hat Prinz Charles (69) echte Diva-Qualitäten? Wenn er auf Reisen geht, soll der britische Thronfolger recht spezielle Ansprüche haben. Angeblich nimmt er immer seinen eigenen Toilettensitz mit und wechselt fünfmal täglich seine Garderobe. Dass er aber nicht nur unterwegs ganz schön verwöhnt sein kann, behaupten jetzt ehemalige Angestellte des Buckingham Palasts in einem Film. Sie glauben, die skurrilsten Wünsche des Prinzen zu kennen!

Laut der neuen Dokumentation "Serving the Royals: Inside the Firm" auf Amazon Prime lege der 69-Jährige gerne einige Sonderwünsche an den Tag. Wie das Magazin Page Six berichtet, hätten seine Bediensteten sogar einen Spitznamen für ihn: den verhätschelten Prinzen. "Alles wird für ihn gemacht. Sein Pyjama und seine Schnürsenkel werden jeden Morgen gebügelt, der Badewannenstöpsel muss sich an einer ganz bestimmten Stelle befinden und die Wassertemperatur exakt lauwarm sein", verriet Paul Burell, der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (✝36). Auch seine Zahnpasta lasse sich der Blaublüter von einem Diener auf die Zahnbürste machen.

Wie aus der Inhaltsangabe des Films auf Amazon hervorgeht, handelt die Doku vom Alltag der Bediensteten, Berater und Butler des britischen Königshauses. Oft arbeiten sie rund um die Uhr, bügeln die Bettlaken der Queen (92), polieren Prinz Philips (97) Reitstiefel und gelten als die wichtigsten Hüter royaler Geheimnisse.

Getty Images Prinz Charles bei der Royal Air Force in Marham

Chris J Ratcliffe - WPA Pool / Getty Images Prinz Charles beim 100-jährigen Jubiläum der Royal Air Force

Getty Images Prinz Charles in London 2018

