Könnten die Spice Girls doch in ursprünglicher Besetzung zu alten Hochformen auflaufen? Vor wenigen Tagen machten echte Knaller-Schlagzeilen die Runde: Die Superstars der Neunziger gaben in einem witzigen Video bekannt, 2019 wieder gemeinsam aufzutreten. Sechs Konzerte werden in Großbritannien mit den Mädels stattfinden. Was ebenfalls gewiss schien: Victoria Beckham (44) wird dem Comeback der Girlgroup nicht beiwohnen. Jetzt behauptet allerdings Band-Mitglied Mel B. (43) etwas anderes: Posh Spice soll zumindest für ein Konzert zurückkehren!

Bei einem Besuch bei Heart Radio sprachen Mel B., Mel C. (44), Geri Horner (46) und Emma Bunton (42) über die lang ersehnte Reunion. Ein zentrales Thema: die fehlende Victoria. "Ich finde, es ist hart, weil ganz offensichtlich ist Victoria ein großer Teil der Band", bedauerte Mel C. gerade – als Mel B. nicht mehr an sich halten konnte: "Sie wird dabei sein im Wembley Stadion am 14. Juni!" Was für weitere Spekulationen sorgt: Eigentlich sollten die Frauen erst am 15. Juni im Londoner Wembley Stadion performen. Möglicherweise haben sie also auch einen Zusatztermin geplant.

Mel B. brannte anscheinend von Anfang an am meisten für eine Wiedervereinigung der Spice Girls. Schon in den vergangenen Monaten sprach sie immer wieder öffentlich über die Rückkehrpläne der "Wannabe"-Interpretinnen, heizte sogar Gerüchte an, dass die Musikgruppe auf der royalen Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) singen würde. Ob sich ihr neuestes Gemunkel bewahrheitet, bleibt also abzuwarten.

Splash News Victoria Beckham

Splash News Die Spice Girls in Acapulco, 1997

Instagram / officialmelb Mel B.

